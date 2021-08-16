Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее американские СМИ сообщили, что военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация.
По данным телеканала, американский военный получил ранение в другом инциденте. При этом об обстоятельствах не сообщается.
Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков «Талибана» выбран в качестве места размещения американских дипломатов.