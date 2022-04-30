В Баку состоялась региональная встреча послов США. В мероприятии приняли участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и посол США в Грузии Келли Дегнан. Кроме того, в обсуждениях приняли участие заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон, главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и и.о. координатора США по вопросам помощи Европе и Евразии Грег Наарден.

«Баку, Ереван и Тбилиси и раньше принимали подобные мероприятия. Коллеги из региона и Вашингтона собрались для обмена мнениями и информацией. США отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Азербайджаном, Арменией и Грузией. И мы в свою очередь подчеркиваем нашу приверженность укреплению партнерства и обеспечению более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа», — говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

Нам конечно не говорят всего. Интересно, чему именно была посвящена эта встреча всего американского дипкорпуса, отвечающего за Кавказ? Какие вопросы могли обсуждаться во время живого разговора за надежными стенами? Не связано ли это как-то с продолжающейся агрессией России против Украины и опасностью, которую представляет сейчас Москва для государств Южного Кавказа? Что тут в силах противопоставить американская дипломатия? Она может попытаться как-то слаженно, скоординированно воздействовать на власти Азербайджана, Грузии и Армении, чтобы они действовали правильно и не дали спровоцировать себя на шаги, за которыми может последовать вторжение России?

На эти вопросы # ответили известные эксперты региона.

Бениамин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван):

— Думаю, что все-таки США сегодня заинтересованы в стабильном Южном Кавказе. И если взять армяно-азербайджанские отношения, они думают, что старт таких процессов, как работа совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, начало переговоров по мирному договору, и более активные шаги по разблокированию коммуникаций могут позитивно повлиять на ситуацию на Южном Кавказе.

Так что, думаю, основные месседжи, которые получают сейчас и Армения, и Азербайджан от Соединенных Штатов Америки, содержат мысль, что нужно начать перечисленные три процесса, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Не думаю, что сейчас США заинтересованы в каком-то новом конфликте.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Мне, конечно, доподлинно неизвестно, что конкретно обсуждалось на встрече послов, но, думаю, повестку дня определить несложно. Несмотря на то, что в политическом отношении Азербайджан, Армения и Грузия очень разные страны, источник угрозы у них один и тот же — это Российская Федерация. Поэтому повестка встречи тоже понятна — российское влияние на Южном Кавказе, схемы легального и нелегального обхода санкций и угроза большой войны.

На самом деле, несмотря на разность стран, нужно хорошо понимать, что все эти три кейса очень переплетены друг с другом. Американцам необходима выработка общих стандартов ко всем трем странам региона. Мир изменился и в этом изменившемся мире вряд ли найдется место излишним сантиментам. Идет война, и о слабой, нерешительной или безразличной политике Штатов следует забыть. Сейчас всё будет подчинено единой цели — победе над путинским режимом. Это то, что следует хорошо понимать всем политическим элитам Южного Кавказа.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Подобного рода встречи проводятся Госдепартаментом систематически в различных регионах мира. Туда прибывают кураторы из этого ведомства и ориентируют своих послов в нужном направлении. И у нас такие встречи проводились ранее неоднократно. То есть, я ничего сверхординарного в этом не вижу.

Очевидно, что с учетом той ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину, на все те государства, которые граничат с РФ, так или иначе проецируется этот конфликт. Да, представители Госдепа, обсуждая со своими послами политику Соединенных Штатов, безусловно, этот момент принимали во внимание, и, скорее всего, это был один из самых важных вопросов из тех, что затрагивались в Баку.

Я думаю, что одновременно обсуждались моменты, связанные и с проблемами, которые есть у Грузии с ее оккупированными территориями.

А также тема продвижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Я думаю, очень важным остается момент, сопряженный с тем, что и Азербайджан, и Армения граничат с Ираном, который пока еще находится под санкциями США.

В целом тот санкционный режим, который сейчас применяется в отношении России, так или иначе тоже обсуждался на встрече в Баку.

Ну, есть и другие вопросы, которые касаются энергетики, безопасности, и т.д.