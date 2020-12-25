Американский сенатор предложил закон о защите от агрессии Кремля

Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что хакерскую атаку против государственных органов и частных компаний США провела Россия, что является поводом для принятия «Закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Об этом пишет RT со ссылкой на заявление политика.

«Администрация Трампа должна незамедлительно провести подробный брифинг высокого уровня для Конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны», — считает Кардин.

Также он подчеркнул, что «агрессоры» должны быть привлечены к ответственности и почувствовать «всю полноту последствий и серьезность ответной реакции властей США».

«Я настоятельно призываю своих коллег рассмотреть подготовленный представителями Демократической и Республиканской партий «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля»», — отметил Кардин.

По его словам, закон должен быть направлен на противодействие российским атакам на цифровую инфраструктуру США.