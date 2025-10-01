Президент США Дональд Трамп подписал ордер, предоставляющий Катару гарантии безопасности.

Как передают американские СМИ, в документе указано, что любое вооружённое нападение на Катар будет расценено как угроза для Вашингтона, и Соединённые Штаты обеспечат безопасность Катара.

«На фоне угроз, исходящих от внешней агрессии против Государства Катар, политика США заключается в том, чтобы гарантировать безопасность и территориальную целостность Катара и защищать его от внешних нападений. В случае атаки на Катар США примут все законные меры — дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, и защитит интересы Америки», — говорится в подписанном Трампом ордере.