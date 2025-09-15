Израилю следует проявлять осторожность в вопросах, касающихся Катара, заявил журналистам в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Я хочу, чтобы они были очень и очень осторожны», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у него послание премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с израильскими ударами по лидерам ХАМАС в Катаре.

«Им нужно что-то сделать с ХАМАС, но Катар всегда был верным союзником Соединенных Штатов», — добавил Трамп.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайи.