В столице Катара Дохе днём во вторник произошла серия взрывов. Армия обороны Израиля вскоре после сообщений о них заявила, что нанесла удар, направленный на высшее руководство группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС).

В сообщении говорится, что были приняты меры по снижению ущерба для гражданских лиц. При этом не сказано, где и когда был нанесён удар и каковы его результаты.

Корреспондент издания Axios со ссылкой на неназванных представителей Израиля пишет о том, что взрывы в Дохе, где расположен политический офис ХАМАС, были результатом удара Израиля.

Власти Катара впоследствии заявили, что удар был нанесён по домам, в которых жили члены ХАМАС, и осудили действия Израиля, заявив о нарушении международного права.

Видео, на котором виден дым над столицей Катара, появились в соцсетях.

Израильские и арабские СМИ, в частности «Аль-Арабия» и «Аль-Хадат», утверждают, что в результате удара погибли несколько высокопоставленных деятелей ХАМАС, в том числе глава зарубежного офиса ХАМАС и переговорной группы Халиль аль-Хая, глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин и глава Политбюро Халед Машааль. Официально это не подтверждено.

По сообщению «Аль-Джазиры» и ряда других СМИ, руководители ХАМАС собрались в Дохе, чтобы обсудить последние мирные предложения. Там могли находиться несколько членов политбюро организации, включая лидера ХАМАС в Газе и главу зарубежного офиса.

Катар играет роль посредника на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. В стране действует политический офис ХАМАС. Ранее он не был целью израильских операций.

Пока неясно, был ли удар согласован с США, которые поддерживают хорошие отношения с Катаром. Израильские СМИ утверждают, что власти страны перед нанесением удара предупредили как США, так и Катар. (svoboda.org)