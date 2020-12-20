Американский сенатор обвинил Россию в кибератаках на власти США

Американский сенатор Марк Уорнер приписал России недавние масштабные кибератаки на правительственные сети США. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Все данные указывают на Россию», – подчеркнул сенатор.

Уорнер также осудил позицию действующего президента страны Дональда Трампа. По мнению Уорнера, преуменьшая серьезность атаки, Трамп «не делает страну безопаснее».

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров.

Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными. (Гакзета.Ру)