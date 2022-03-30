Американский военачальник, генерал ВВС США Тод Уолтерс полагает, что Соединенные Штаты, вероятно, примут решение об увеличении численности своих войск в Европе даже после окончания конфликта на Украине. Его цитирует РИА «Новости».

Он напомнил, что США уже увеличили численность своих войск в Европе почти в два раза — с 60 до 100 тыс. — после начала спецоперации России на Украине.

«Исходя из динамичной среды, которая сложилась сегодня, численность [американских военных в Европе] может измениться. Я предполагаю, что, вероятно, так и будет», — сказал командующий, выступая в Сенате.