Американские врачи рассказали о выявленных долгосрочных последствиях COVID

Эпидемиологи из Университета штата Вашингтон рассказали о долгосрочных последствиях перенесенного коронавируса. Статью с описанием их исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 234 пациента, которые в первой половине 2020 года перенесли инфекцию в легкой или тяжелой форме. Они рассказали, как изменилась их жизнь после выздоровления. Также врачи спрашивали о вредных привычках и хронических болезнях, которые были у этих людей до заражения.

Выяснилось, что около трети участников исследования продолжали ощущать недомогание, усталость, боль в горле и кашель даже спустя 6-9 месяцев после выздоровления. Также они пожаловались на плохое ощущение вкуса и запахов.

Отмечается, что при тяжелом течении коронавируса хронические последствия были более выраженными.

Специалисты, делая вывод исследования, заявили о необходимости долгосрочных наблюдений за пациентами, перенесшими COVID-19.

Ранее российский иммунолог рассказал, что коронавирусная инфекция обостряет все хронические патологии и может привести к серьезным нарушениям в работе организма.