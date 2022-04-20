Стартап Air Company, предложивший в 2019 году делать водку из воздуха, связывая парниковый газ CO 2 и эффективно борясь с изменением климата, на время пандемии вынужден был переключиться на производство более актуальных продуктов, таких как дезинфицирующие средства для рук, духи и экологичное топливо, пишет издание Tech Times.

Компания, ставившая во главу угла своего бизнеса социальную миссию и тем самым получившая немалую известность, вывела на рынок инновационный продукт Air Vodka, который покорил мир тем, что ничем не отличается от обычной хорошо очищенной от примесей водки, но при этом производился в основном из окружающего воздуха, насыщенного углекислым газом. 19 апреля компания получила $30 млн в виде финансирования серии A, что обычно следует за вложением начального капитала, тем самым укрепив свои позиции в области запатентованных углеродных технологий. Однако на время пандемии, с 2020 года, Air Company пришлось перейти преимущественно к производству средств для санитарной обработки, что, впрочем, было несложно — создание дезинфицирующих средств для рук стало относительно простым делом — в их основе также лежит спирт, который можно получать с использованием углекислого газа.

«Во время пандемии мы выпустили дезинфицирующие средства для рук, которые раздавали по всему Нью-Йорку и по всей территории США. Финансирование, которое мы привлекли, теперь помогает масштабировать эти продукты для общего удовлетворения спроса, и мы постоянно распродаем всю продукцию, которую производим, — объясняет соучредитель и генеральный директор Air Company Грегори Константин. — Мы также хотим занять другие промышленные ниши и максимально масштабировать наши производства».

Для производства чистого этанола Air Company использует лишь воду и углекислый газ, применяя для этого самые современные технологии и пользуясь солнечной энергией. Она считается крупнейшей компанией, работающей с углеродом, извлекаемым из воздуха. В перспективе планируется также сотрудничество с NASA в деле производства альтернативного топлива для ракетных двигателей с использованием сахаров и белков на спиртовой основе. Все это позволит поглотить в общей сложности до 10,8% глобальных выбросов углекислого газа при потенциальном ежегодном объеме его производства около 4,6 млрд тонн. (Газета.Ру)