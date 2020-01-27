«Альянс патриотов Грузии» провел акцию у посольства США в Тбилиси

Члены оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники провели у здания посольства США в Тбилиси акцию с требованием запрета деятельности в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), которые проводят социологические исследования, передает РИА Новости.
Данные институты проводят в Грузии исследования общественного мнения. Недоверие результатам опроса чаще всего выражают представители правящих властей.
«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI… Мы независимое суверенное государство. Ни у кого нет права искусственно менять наше мнение, наш настрой, нашу реальность», — сказано в заявлении партии.
Оппозиционеры также призывают власти Грузии начать расследование в связи с деятельностью данных организаций. По утверждению членов партии, результаты всех опросов сфальсифицированы и являются дезинформацией.