Allseas отказалась достраивать «Северный поток — 2»

Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за санкций Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Allseas сообщили, что компания покинула Балтийское море и была демобилизована для подготовки к другой работе.

При этом, глава Минэнерго России Александр Новак утверждает, что российская сторона имеет все возможности для завершения строительства газопровода своими силами, если Allseas не сможет продолжить прокладку.

| 2019-12-30T16:48:52+00:00 30 декабря 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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