Аллахшукюр Пашазаде: «Армянская церковь выступает с позиции оправдания войны»

«Армянская церковь выступает с позиции оправдания войны, оккупации».

Как сообщили АПА в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК), об этом в интервью корреспонденту известной французской газеты «Le Mondе» Эммануэлю Гринзпаму сказал председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК с сожалением отметил, что армянская церковь выступает с позиции оправдания войны, оккупации и тем самым подстрекает свой народ к войне, проводит ложную пропаганду в мире, в том числе в Европе, в то время, как в период оккупации в Карабахе были уничтожены религиозные храмы, проводилась григорианизация древних албанских и православных церквей, проводит кампанию клеветы по отношению к религиозным храмам Азербайджана.