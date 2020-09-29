Алиев — Меркель: Азербайджан воюет на собственных землях и Армения должна уйти с оккупированных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора во вторник обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиев. Канцлер выразила обеспокоенность боевыми действиями и подчеркнула необходимость прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В свою очередь президент Алиев проинформировал Меркель, что 27 сентября ВС Армении обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВС Азербайджана и населенные пункты на линии соприкосновения, в результате чего погибли мирные жители и военнослужащие. Азербайджанская сторона в порядке самообороны проводит успешные контрнаступательные операции.

«За два дня в результате обстрелов погибли 10 мирных жителей, в том числе двое детей, 29 гражданских ранены. Кроме этого разрушено 150 жилых домов», — заявил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, ложится на политическое и военное руководство Армении. «Азербайджанская армия воюет на собственных землях и армянская армия не должна находиться на азербайджанских землях», — сказал Алиев.