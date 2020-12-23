Али Асадов подписал важное решение по обеспечению лиц с инвалидностью

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении «Условий и порядка обеспечения средствами реабилитации лиц с инвалидностью».

Отменены некоторые разделы постановления Кабмина «О правилах обеспечения автомобилями и инвалидными колясками с мотором лиц с инвалидностью, у которых есть медицинские показания для приобретения специального транспорта».

Также аннулирован ряд статей постановления «Об утверждении порядка обеспечения протезно-ортопедическими изделиями участников Второй мировой войны, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, граждан, пострадавших при спасении людей и оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, — протезно-ортопедическими изделиями, инвалидными велокреслами, техническими и другими средствами реабилитации».