На днях в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев прокомментировал рост цен на хлеб. По его словам, рост цен на хлеб возник из-за резкого повышения стоимости пшеницы в мире.

«Наш основной поставщик – Россия. Потому что самую дешевую пшеницу мы получаем из России. Там выросли и продолжают расти как цены, так и экспортные пошлины. Естественно, мы не могли искусственно удерживать цену на хлеб на прежнем уровне», — заявил Ильхам Алиев.

На фоне визита Ильхама Алиева в Украину появилась информация о том, что в списке подписываемых по итогам встреч в Киеве документов имеется соглашение, предусматривающее передачу Украиной земель в аренду Азербайджану. Тем самым Азербайджан может обеспечить внутренний спрос на пшеницу.

Касаясь этого момента в двухстороннем сотрудничестве, украинский эксперт-экономист Александр Охрименко отметил в беседе с #, что в Украине есть государственные земли, которые на сегодня не используются, потому что нужно орошение.

«В 2013 году Украина и Китай заключили соглашение о совместном орошении этих земель, но в результате Майдана ничего не получилось. Сейчас можно реализовать этот проект. Правительство Украины может передать в долгосрочную аренду сельскохозяйственные угодья, которые нуждается в орошении. В свою очередь Азербайджан смог бы инвестировать деньги в орошение земель, и в результате можно было бы выращивать пшеницу и другие сельскохозяйственные культуры», — отметил эксперт.

По его словам, это было бы выгодно Украине, так как это сделало бы эту землю пригодной для сельскохозяйственных работ. «Безусловно, это было бы выгодно и Азербайджану, так как он получил бы возможность решать свои задачи продовольственной безопасности», — подчеркнул Охрименко.

По мнению эксперта, это были бы очень хорошие зарубежные инвестиции в Украину. «Вдобавок в госбюджет Украины поступали бы налоги, а также этим можно было бы открыть новые рабочие места для украинских граждан», — подытожил он.