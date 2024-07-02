Страны НАТО собираются застраховать долгосрочную поддержку Украины на фоне укрепления позиций правых сил в Европе и возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, рассказали The Wall Street Journal осведомленные источники.

По их данным, на предстоящем саммите альянса, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне, НАТО учредит должность ответственного за предоставление помощи Украине. Этот пост займет высокопоставленный чиновник, который будет работать в Киеве. Он сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в модернизации военного сектора и невоенной поддержке.

Помимо этого, блок создаст новое командование в немецком Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск.

В операции под названием «НАТО — помощь в сфере безопасности и обучения для Украины» будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран альянса. Они возьмут на себя большую часть работы, которую выполняли американские военные после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Эти шаги помогут НАТО лучше координировать усилия западных стран по оказанию военной поддержки Украине, а также сделают украинскую армию более похожей на вооруженные силы альянса, подчеркнули источники WSJ.

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер пояснил, что после принятия этих решений сам альянс будет отвечать за предоставление помощи Украине. «Поэтому, даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не закончатся», — отметил Даалдер.

По словам источников WSJ, планы готовили несколько месяцев, но работу над ними ускорили после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом 27 июня. В ходе последних Трамп заявил, что США не должны тратить деньги на войну, поскольку она вообще не должна была начинаться. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, каждый раз приезжая в США, увозил с собой $60 млрд. Также Трамп пообещал в случае победы на выборах завершить войну в Украине еще до вступления в должность в январе 2025 года. (moscowtimes.ru)