Александр Лукашенко не собирается самоизолироваться

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что лидер республики Александр Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию. Об этом пишет РИА «Новости».

Она также отметила, что Лукашенко не контактировал в последнее время с игроком президентской хоккейной команды Дмитрием Мелешко, у которого был подтвержден коронавирус.

«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», — произнесла она.

В заключении Эйсмонт добавила, что белорусский лидер не планирует уходить на самоизоляцию, поскольку в этом нет необходимости.