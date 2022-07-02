Албания планирует разрешить частное производство каннабиса «для медицинского и промышленного использования» для компаний, имеющих опыт работы в этой области в ЕС, таким образом присоединившись к списку из примерно 30 стран, разрешающих эту практику.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Balkan İnsight.

В соответствующем законопроекте говорится, что правительство планирует лицензировать производство каннабиса на площади до 150 гектаров земли с 2023 года.

Заинтересованные компании должны иметь капитал более 100 миллионов лекарств (8 миллионов евро) и будут контролироваться государственным учреждением, созданным для этой цели.

Хотя производство медицинской марихуаны разрешено в десятках стран, в том числе в нескольких странах-членах ЕС, этот шаг считается более спорным в Албании, где незаконное выращивание конопли и их контрабанда в другие европейские страны является основной проблемой преступности.

В настоящее время около 40 процентов заключенных в стране осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Оппозиционный депутат Энкелейд Алибеадж назвал этот шаг «безумием», который, по его словам, облегчит дальнейшее производство каннабиса с целью торговли под видом медицинского использования.

«Эди Рама – единственный европейский премьер-министр, бывший министр внутренних дел которого находится в тюрьме именно из-за связей с наркоторговцами», – написал Алибеадж в Facebook.

«Все знают, что в стране, где преступность и коррупция очень высоки, держать такую ​​деятельность под контролем практически невозможно», – добавил он.