Акции Xiaomi рухнули на 11% после ее внесения в черный список в США

Акции одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список в США. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

При открытии торгов ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% — до 29 гонконгских долларов за единицу.

В четверг агентство Reuters сообщило, что американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, включая Xiaomi.

Эта корпорация была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку $100 млрд.