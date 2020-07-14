Актер без сцены как рыба без воды: актриса Театра пантомимы рассказала о жизни на карантине

Заслуженная артистка Азербайджана, ведущая актриса Театра пантомимы Сабина Гаджиева рассказала #, как она и другие актеры переносят карантин и вынужденную паузу в работе, скучая по сцене:

— Несмотря на молодые годы, вы уже давно служите Театру пантомимы. Каково такой артистке, как вы, вынужденно остаться без сцены?

— К сожалению, в таком положении оказались не только мы, артисты Театра Пантомимы, но и абсолютно все наши коллеги из других театров. Конечно, это очень тяжело. Актер без репетиций спектаклей, без сцены и зрителей как рыба без воды. Увы, но пандемия поставила на паузу не только культурную жизнь: отменены многочисленные мероприятия в различных сферах по всему миру. В той ситуации, в которой мы все сегодня оказались, самое главное, не опускать руки, не сдаваться, не отчаиваться. Поэтому, я верю, что скоро все закончится и жизнь вернется к прежнему ритму. Мы, артисты, с нетерпением ждем, когда сможем вернуться на родную сцену. Мы не унываем и надеемся на скорую встречу с любимым зрителем. Что касается лично меня, и каких-то моих собственных планов, то и здесь я постаралась подогнать все дела под нынешнюю ситуацию. Пока все хорошо.

— Недавно вам посчастливилось оказаться на съемочной площадке и воплотить один из центральных образов в новом фильме Рзы Рзаева «Пандемия». Какие впечатления остались от съемок и фильма?

— Приглашение принять участие в съемках данного фильма стало для меня глотком свежего воздуха. Мы уже несколько месяцев сидим на карантине, без работы. Режиссер Рза Рзаев осуществил потрясающий проект, актуальный, злободневный. Креативная подача фильма удивила всех. Меня в этот проект пригласил второй режиссер Бахруз Вагифоглы. Конечно же, согласилась с большой радостью.

Помню, мы очень замерзли, снимая на улице. Тогда еще было прохладно. Но атмосфера на съемочной площадке была незабываемой. Многие кадры снимались на одном дыхании, без монтажа. Все старались работать «ювелирно».

Съемки доставили огромное творческое удовольствие. Посмотрев готовый результат, получила еще большее удовольствие, тем более, что работа была создана в такой непростой период нашей жизни. Искренне желаю, чтобы подобных проектов было как можно больше.

— Многие артисты в качестве альтернативы перевели свою деятельность в онлайн. У вас были такие проекты?

— Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами. Делимся различными идеями, строим какие-то планы. Не хочу раскрывать все раньше времени, но есть парочка интересных задумок. Помимо этого, я работаю с детьми, веду онлайн занятия по актерскому мастерству и хореографии. Пластика требует постоянных занятий, иначе дети отстанут в программе. Стараюсь, как могу поддержать детей в этот трудный период.

— Не спрашиваю о планах, зная, что многие актеры люди суеверные. О чем мечтаете?

— Я не суеверна, но сейчас могу мечтать только об одном — вернуться к прежнему образу жизни. Как бы банально это не звучало, но, уверена, сейчас многие мечтают об этом же. Желаю всем сил, терпения и крепкого здоровья.