Печально известный министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Вообще-то, отставка главы МИД в любой стране считается событием неординарного характера, а уж в Армении, переживающей сейчас острейший политический кризис, это является в первую очередь свидетельством серьезных разногласий внутри правительства в области внешней политики.

Интересно, конечно, с чем связано желание Ары Айвазяна уйти с поста?

Как сообщает Regnum, по мнению большинства армянских экспертов, Айвазян принял решение об отставке после того, как не получил доступа к проекту соглашения, подготовленного премьер-министром Николом Пашиняном, которое касается границ между Арменией и Азербайджаном.

Может его возмутило что-то еще в поведении, поступках главы кабинета Никола Пашиняна?

Вообще-то, определенный разлад в их отношениях наблюдался в прошлом по меньшей мере один раз. В начале года армянские СМИ писали о том, что Пашинян отчитал Айвазяна за его чересчур резкие высказывания в адрес Азербайджана. Тогда Никол пытался как-то соответствовать требованиям Трехстороннего заявления о прекращении огня, чаще говорил о необходимости налаживания мирных отношений с соседями и восстановления экономических связей, коммуникаций между странами. Айвазян же с момента своего назначения и по сей день не произнес ни слова доброго по поводу возможности выстраивания отношений с Азербайджаном в будущем. Как и его пресс-служба в лице Анны Нагдалян. Сплошь обвинения и выпады против Азербайджана и настойчивые утверждения о продолжении существования «Республики Арцах».

Что само по себе, кстати говоря, выглядит весьма странным и даже абсурдным. Казалось бы, какое еще ведомство в любом правительстве должно (и даже обязано) проявлять максимальную гибкость и стремление к благоразумию и компромиссам в общении даже со вчерашним противником, как не МИД? Но нет! Именно МИД Армении все эти послевоенные месяцы упорно зарабатывал себе репутацию самого нетерпимого ведомства этой страны, отличающегося частотой агрессивных заявлений гораздо больше, чем даже Минобороны или Генштаб Армении.

И вот, не вполне адекватный своей должности руководитель внешнеполитического ведомства решает теперь подать в отставку.

Но может причина и не в разногласиях с Николом? Может, Ара решил, что перед выборами пора переметнуться в лагерь противников премьер-министра, попытаться пройти в парламент в составе одного из оппозиционных блоков, а там, глядишь, оказаться вновь назначенным на ту же позицию министра иностранных дел, но уже в команде более близких ему по настроениям реваншистов, отличающихся ненавистью к Турции и Азербайджану. Может такое быть? Наверное. А какие еще тут могут быть предположения?

Вот что рассказал по этому поводу # политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Трудно сказать, каким послом был Айвазян в Гондурасе и других странах, и каким вообще он мог быть дипломатом с учетом его эмоциональности и столь радикальных взглядов. Но то, что он был не готов к тому, чтобы возглавить внешнеполитическое ведомство, это однозначно.

Считается, что он подал в отставку на фоне политической нестабильности в Армении. Но я думаю, что не это главный показатель его ухода с должности министра. Думаю, что Айвазян испугался ответственности, которую будет нести, как он считает, нынешнее армянское правительство за тот кавардак, в котором находится сегодня их республика.

Ситуация усугубляется и радикализируется с каждым днем, и несмотря на то, что Пашинян пока еще имеет более-менее высокий рейтинг по сравнению с другими лидерами политических сил, всё это носит достаточно зыбкий характер.

А Айвазян – это далеко не Шарль Талейран и не Энтони Иден, которые возглавляли внешнеполитические ведомства своих стран в сложные для них времена, и, конечно же, он посчитал бегство с этого поста наиболее удобным для себя вариантом уйти от ответственности.