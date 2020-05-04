Афганские военные задержали начальника разведки ИГ

«Начальник разведки ИГ Могхин Азгар, также известный как Зариф, был задержан вместе со своим товарищем Фаридуллой спецподразделением афганской национальной армии в районе Бехсуд провинции Нангархар», — говорится в заявлении.

Армия Афганистана также конфисковала автомат Калашникова, пять мобильных телефонов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Пакистана.(РИА Новости)