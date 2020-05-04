Афганские военные задержали начальника разведки ИГ

Афганские военные задержали начальника разведывательной службы террористической группировки «Исламское государство» в провинции Нангархар на востоке страны, заявили в администрации губернатора в понедельник.
«Начальник разведки ИГ Могхин Азгар, также известный как Зариф, был задержан вместе со своим товарищем Фаридуллой спецподразделением афганской национальной армии в районе Бехсуд провинции Нангархар», — говорится в заявлении.
Армия Афганистана также конфисковала автомат Калашникова, пять мобильных телефонов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Пакистана.(РИА Новости)
| 2020-05-04T17:15:22+00:00 4 мая 2020, 18:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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