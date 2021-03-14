Афганистан примет участие в мирных переговорах в Стамбуле и Москве

Правительство Афганистана направит свои делегации на встречи по мирному урегулированию, которые пройдут в Стамбуле и Москве. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мухиб на брифинге в Кабуле.

По его словам, правительство на данный момент готовится к участию в этих международных встречах.

Состав делегации, которая будет представлять афганское правительство на двух встречах, пока не определен. Высший национальный совет примирения Афганистана и Министерство иностранных дел продолжают работать в этом направлении, сказал Мухиб.

«Мир с движением «Талибан» сам по себе не принесет результатов. Мирный процесс необходимо обсуждать со странами, вовлеченными в войну в Афганистане»- подчеркнул Мухиб.

Встреча по Афганистану пройдет в России 18 марта, в Турции — в апреле.

США достигли соглашения о мире с «Талибан» 29 февраля 2020 года, а в сентябре прошлого года в столице Катара стартовали межафганские переговоры.

Второй этап межафганских переговоров, стартовавший 6 января в катарской столице Доха, был приостановлен после того, как 26 января делегация движения «Талибан» отправилась в турне по странам региона. Переговоры возобновились 22 февраля. ​​​​​​​