АФФА решила досрочно завершить сезон

Сегодня прошло онлайн заседание Исполкома АФФА.

Как сообщает azerisport.com, главный вопрос касался продолжения сезона в премьер-лиге Азербайджана по футболу. По итогам сегодняшних обсуждений, было принято решение досрочно завершить сезон, как чемпионат, так и Кубок. Таким образом, «Карабах» объявляется досрочным чемпионом сезона и получает путевку в квалификацию Лиги чемпионов следующего сезона. В квалификации Лиги Европы Азербайджан будет представлен «Нефтчи», «Кешлей» и «Сумгайытом», для которого это станет дебютом на евроарене. Вместе с тем, «Габала», оставшаяся на последнем месте, сохранит прописку в АЗПЛ.

Данное решение было обусловлено в связи с пандемией коронавируса в мире, повышения количества зараженных, отсутствие достаточного времени на подготовку команд из-за продления особого карантинного режима в стране до 1 июля, возможные финансовые трудности клубов, соответствующими решениями Оперативного штаба при Кабмине, а также с целью поберечь здоровье футболистов, тренеров и других лиц, участвующих в организации матчей АЗПЛ тем или иным образом.

В заседании участвовали: президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, вице-президенты Рауф Алиев, Эльшад Насиров, Вагиф Садыхов, другие члены Исполкома – Казбек Туаев, Искендер Джавадов, Эльмар Мамедъяров, Фирудин Гурбанов, Заур Ахундов и Кенуль Мехтиева, глава ПФЛ Рамин Мусаев, президент Общественного объединения «Общественные футбольные организации» Эльхан Тагизаде и главврач АФФА Вячеслав Хоменко. Члены Исполкома проголосовали почти единогласно: 11 — за, 1 — против.

Также было решено: создать Рабочую группу с целью подготовки календарного плана для проведения футбольных соревнований в стране в сезоне 2020/21 и сборов национальных команд; принять предложение АФФА о неприменении соответствующих материальных штрафов в отношении клубов за текущий сезон лицензирования, учитывая пандемию коронавируса.

Отметим, что клубы смогут продолжить тренировки, соблюдая соответствующие решения и рекомендации Оперативного штаба при Кабмине в связи с пандемией.

Ранее, 31 мая, было принято решение о возобновлении сезона с 21 июня. Однако в дальнейшем в Азербайджане стал применяться режим жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса, на этот раз только в выходные дни, из-за чего количество дней на подготовку команд заметно сократилось.

Также напомним, что вчера Исполком УЕФА на своем заседании сообщил национальным федерациям о том, что до 3 августа они должны сообщить имена участников нового евросезона, который стартует с 18 августа.