«Аэрофлот» в сентябре намерен заключить с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху») твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.

Как передает #, об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Сумму контрактов он не назвал.

Он отметил, что лайнеры SJ100 пополнят парк авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот»), первые два самолета она должна получить уже до конца года.

По его словам, основной пул запчастей для SJ100 сформирует компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). «Аэрофлоту» должны передать МС-21 в конце 2024 года. Также рассматривается возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214.