Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный из госпиталя в тюрьму, находится в слабом и невменяемом состоянии. Об этом 30 декабря заявил его адвокат Ника Гварамия.

«Он очень слаб и практически невменяем», — сообщил адвокат журналистам.

По его словам, политик в данный момент почти не общается и не может самостоятельно передвигаться, его сопровождают охранники.

Гварамия отметил, что сейчас экс-президент находится в тюрьме по поддельному диагнозу. Адвокат добавил, что Саакашвили сейчас хуже, чем было раньше, а его вес не изменился с того дня, как политика перевели в госпиталь.

«У него не фиксируется прирост веса, наоборот, зафиксировали слабость мышц. И всё это последствия того режима, в котором он находился в госпитале города Гори. Единственная причина того, что Саакашвили находился в госпитале — кормление его картофелем и регулирование его давления», — заявил Гварамия. (iz.ru)