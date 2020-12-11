Администрация Трампа может лишить ЦРУ части поддержки Пентагона

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность лишения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) части поддержки со стороны министерства обороны, что негативно повлияет на способность ЦРУ эффективно противостоять терроризму. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших официальных лиц США.

По данным этих источников, в Пентагоне изучают на предмет пересмотра меморандум о взаимопонимании, заключенный с ЦРУ 15 лет назад. Речь идет об оптимизации ресурсов военного ведомства. Рассматриваются такие варианты, как сокращение числа баз Пентагона в мире, которыми пользуется Центральное разведывательное управление для проведения собственных операций, уменьшение числа военных экспертов в области борьбы с терроризмом, временно прикомандированных к спецслужбе. Есть идея уменьшения количества американских военных объектов, где при необходимости оказывается медицинская помощь сотрудникам и подрядчикам ЦРУ. Не исключено, что управление лишат права применять большинство боевых беспилотников, стоящих на вооружении ВС США.

«Пентагон старается лучше распределить свои ресурсы с упором на соперничество великих держав с Китаем», — заявили газете в пресс-службе Минобороны США в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. «За первые два десятилетия этого столетия многое изменилось, Минобороны просто взаимодействует с ЦРУ с тем, чтобы обе стороны были способны противостоять вызовам национальной безопасности Соединенных Штатов», — добавили в пресс-службе. В ЦРУ отказались от комментариев.

Предлагаемые изменения могут вступить в силу 5 января 2021 года, информировали источники газеты. По их оценке, избранный президент США Джозеф Байден после вступления в полномочия легко отменит предлагаемые корректировки в меморандум о взаимопонимании Пентагона и ЦРУ.(ТАСС)