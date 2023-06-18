Подсанкционный российский олигарх Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении в фонд для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Как пишет Daily Mail, Абрамович считает, что часть этих денег должны получить россияне, которые «тоже пострадали от войны». Впрочем, ни правительство Британии, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против РФ.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, пока нет уверенности, что средства будут выплачены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце. «Мы хотим убедиться, что высвобожденные деньги поступают исключительно к тем получателям, на которых они направлены. Мне нужна полная уверенность, что это так», – сказал Клеверли.

Вероятно, эти деньги поступят Украине до наступления зимы. (УНИАН)