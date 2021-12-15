Иран достиг хорошего соглашения с МАГАТЭ, которое может снять некоторые из предполагаемых опасений по поводу мирной ядерной программы Ирана и привести к продолжению взаимного сотрудничества с МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан, передает IRNA.

«Переговоры были в повестке дня с самого начала правительства. И тот же подход до сих пор соблюдается серьезно и упорно командой переговорщиков», — сказал Абдоллахиан.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что на переговорах с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не была достигнута договоренность по иранскому ядерному объекту в Карадже, Однако он отметил, что переговоры с МАГАТЭ не провалились, но для решения некоторых вопросов требуется больше времени.