А мы тут не причем: могучий анализ от ГУГДП

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) порадовало очередным могучим заявлением. По информации поступившей в ABC.AZ из ГУГДП, в последнее время на въездах в столицу в отдельные дни недели, особенно в утренние часы дня, наблюдается увеличение интенсивности движения. Ух ты! Какая проницательность.

Осталось только детализировать, что имеют в виду в ГУГДП, когда говорят про «последнее время»? Речь идет про происходящее в течение последней недели, месяца, года, пятилетки, десятилетия? Нельзя так писать, дорогие мои! Не пишут же в сводках МВД, что «несколько дней назад, кое-где и кое-кем было совершено некое правонарушение, а возможно и преступление». И правильно делают, что не пишут. Информация для общественности не может походить на загадку.

Впрочем, тут прекрасно не только это. » Проведенный анализ сложившейся ситуации показывает, что, несмотря на развитую дорожную инфраструктуру столицы, одной из основных причин образования плотности движения является то, что некоторые водители выезжают на дорогу на неисправных автомобилях», сурово утверждают в ГУГДП. Вы только подумайте, как о нас заботятся в данном ведомстве, что целый анализ потрудились осилить.

Его результаты очаровательны. «Так, остановка автомобиля на проезжей части из-за того, что закончилось топливо или другой неисправности приводит к остановке сотен других транспортных средств, двигающихся по той же полосе. Даже при большем расширении дорог эффекта все равно не будет. Поскольку нарушение этих требований наряду с нарушением прав других участников движения на пользование дорогами влечет административную ответственность. Ввиду этого, водители и ответственные лица, совершившие этот вид правонарушения, будут привлечены к строгим административным мерам», — заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Проще говоря, владельцев автомобилей предупредили, что штрафовать теперь их будут , заподозрив неисправность транспортного средства. Никогда еще весьма прозаичная цель не была прикрыта столь витиеватыми фразами. Неподготовленный человек и вовсе мог наивно предположить, что в ГУГДП сочувствуют народу , вынужденному покупать те автомобили, на которые хватает денег, а не те, которые хотелось бы иметь.

Как тут не вспомнить фразу «не учите меня жить, а лучше помогите материально»? А еще, невольно возникает желание напомнить авторам этого шедевра, что во всех странах мира, в том числе и в самых развитых, есть те, кто ездит на старых и, соответственно, не всегда исправных, авто. Но работа ведомств, аналогичных ГУГДП состоит не в анализе их количества и причин поломок, а в разруливании ситуации на дорогах.

Для этого нужно устанавливать на многих участках дорог регулировщиков . Их появление в наших реалиях носит столь же эпизодический характер, как победы сборной Азербайджана по футболу. Кроме того, по сути ГУГДП признает, что техосмотр автомобилей в нашей стране проводится чисто формально. В противном случае, неисправные авто не проходили бы его и, соответственно, не выходили бы на дорогу.

Но и это еще не все. Пресловутые «пробки» на дорогах, как и аварии, возникают, в том числе и потому, что владельцами водительских прав зачастую становятся те, кто имеет весьма смутное представление о правилах дорожного движения. А где им выдают эти водительские права? Правильно, в той самой структуре, что выступила ныне с потрясающим заявлением. Но не будут же там самих себя винить! Проще свалить все с больной головы на здоровую. И в этой связи нам остается радоваться тому, что в ГУГДП не заявили, что в «пробках» виноваты коронавирус, итоги президентских выборов в США, колебания мировых цен на нефть, внутриполитическая напряженность в Армении — все эти «причины» вместе или по раздельности.