Руководство России понимает, что проиграло войну за Украину. Именно поэтому мы все чаще видим проявления запредельной степени нервозности в заявлениях руководителей РФ, а также штатных пропагандистов из страны-оккупанта. Именно исходя из этой данности следует расценивать все, что происходит в последнее время. К примеру, министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 1 мая, дал интервью итальянской телекомпании Mediaset, в ходе которого сделал несколько заявлений, привлекших внимание израильских СМИ.

В этом интервью Лавров утверждал, что в рядах украинских батальонов «Азов» и «Айдар» сражаются неонацисты. «Нацификация есть: захваченные в плен боевики батальонов «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф», – утверждает Лавров. Понятно, что это глупость несусветная.

Кто, какие наколки носит на своем теле- его личное дело. Среди взятых в плен российских оккупантов тоже много тех, чьи телеса разрисованы татуировками со свастикой, гербом нацистской Германии. Но этого Лавров не признает. Как и не признает он главного — батальоны «Азов » и «Айдар» сражаются на своей земле, защищая свою Родину. А российские войска являются оккупационными силами. И это мнение всех государств мира, за исключением самой РФ и ее верных сателлитов, вроде Беларуси и Армении.

Но Лавров не был бы Лавровым, если бы не сделал в ходе одного интервью несколько скандальных заявлений. И вот теперь все обсуждают ответ главы МИД РФ на вопрос о том, как Зеленский может поддерживать «неонацистов», если он сам еврей. «То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?» Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят…», – сказал Лавров.

Соглашусь только с последним предложением. С тем лишь уточнением, что оно может быть адресовано к самой России, как к одному из государств мира. Они, страны мира, действительно разные. В том числе и соответствующие той категории, о которой напомнил Лавров. И именно его заявление это в очередной раз подтверждает. Потому, что дипломат-матерщинник умудрился предстать еще и в облике антисемита.

И вот уже министр иностранных дел Израиля Лапид отреагировал на скандальное заявление Лаврова: «Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме».

По сути, Лавров мне напомнил героя актера Сухорукова в кинофильме «Брат-2». Который, общаясь с певицей Салтыковой, выдал: «Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Весь такой… Одно слово — румын». Салтыкова удивилась: «Так он болгарин…». На что последовал могучий ответ: «Да?! А какая разница…». Вот ровно также и рассуждает Лавров. От которого Израиль ждет извинений.

Предположу, что их не будет. Потому, что тот же Лавров является автором еще одного шокирующего заявления. «Россия не требует от президента Украины Владимира Зеленского сдаться, он должен приказать прекратить сопротивление», — указал он. В свою очередь глава МИД Украины мог бы заявить, что Украина не требует у президента России Владимира Путина уйти в отставку. Достаточно, может указать официальный Киев, возврата Крыма и стремительного бегства российской армии по маршруту, проложенному русским военным кораблем.

В любом случае, Лавров уже стал героем мемов. Но в том-то и дело, что он в РФ не один такой. Вон, гендиректор агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» сказал, что Великобритания настолько мала, что одной российской ракеты «Сармат» достаточно, чтобы утопить остров раз и навсегда.

Хорошо еще, что он не стал угрожать Великобритании ударом с уничтоженного украинской стороной крейсера «Москва». Но и без этого уточнения то, чем размахивает Киселев, способно вызвать восторг разве что у Симоньян и Канделаки.

Реальность же такова, что даже президент Чехии Милош Земан, который еще вчера был верным другом президента РФ Путина, сейчас открыто смеется над «второй армией мира».

«Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты», — сказал президент Чехии. И его насмешки понятны. Такое количество российских солдат, офицеров, генералов и техники уже уничтожено в Украине, что любые дальнейшие попытки использовать многоразовых пропагандистов в качестве информационной боеголовки, смешат всех. А еще, все это лишний раз доказывает понимание руководством РФ того, что оно проиграло. И хаотичные бомбежки мирных украинских городов, примитивный шантаж официального Киева, безостановочные истерики Симоньян и открывающего рот по ее команде Кеосаяна, а также сцепившегося с жителями регионов РФ Соловьева, и использующую рот для озвучивания глупости в адрес «звезд» Голливуда Канделаки — все это звенья одной цепи. Это доказательства истерики российской стороны перед лицом неизбежного фиаско.