А горы ждут: альпинисты пересмотрели планы, но надежду не потеряли

Пандемия Covid-19 не прошла и мимо альпинизма, нарушив планы азербайджанских покорителей вершин.

О том, какие ограничения коснулись профессиональных альпинистов и поклонников экстремальных восхождений, и насколько пострадала эта сфера в целом, в интервью # рассказывает основатель клуба Explore Mountains, чемпион Азербайджана по скалолазанию и ледолазанию, международный призер соревнований по ледолазанию, горный гид Ринат Рагимханов:

— Насколько пандемия ограничила возможности альпинистов и непосредственно, деятельность вашего клуба?

— Полагаю, что нет такой отрасли, на которой бы не сказалась пандемия. Спорт и туризм, на мой взгляд, пострадали больше всего. В связи с тем, что границы закрыты, любители путешествий и экстрима не имеют возможность присоединяться к турам, которые организует наш клуб Explore Mountains. Таким образом, наш клуб на данном этапе практически приостановил свою деятельность. Что касается меня и других альпинистов, то нам также пришлось пересмотреть все свои планы. Я, к примеру, был вынужден отменить свои спортивные восхождения, которые планировал совершить в этом сезоне. По известным причинам я, как и все остальные, не могу тренироваться в залах. Но, стараюсь поддерживать форму, занимаюсь велоспортом и различными доступными походами на природу.

— В июле вы планировали также совершить туристическое восхождение на вершину Базардюзю. Остаются ли эти планы в силе, и если да, с какими изменениями?

— Помимо похода на Базардюзю, наш клуб планировал совершить туристические восхождения и на горы Эльбрус (Россия), Казбек (Грузия), Агрыдаг (Турция), Савалан (Иран), Маттерхорн (Швейцария). Планы были большие. Но, увы, все эти походы мы вынуждены перенести на неопределенное время, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится. Ну, и, разумеется, ждем открытия границ.

— Как намерены противостоять кризису?

— Мы уже подготовили специальные предложения для определенных групп людей. Также предлагаем хайкинг, треккинг для тех любителей, которые имеют возможность выезжать в регионы, либо проживают там. Хочу также отметить, что все наши антикризисные программы сильно ограничены, так как вход в национальные парки в регионах до сих пор закрыт. Но мы не опускаем руки, работаем над новыми маршрутами, направлениями и развитием онлайн-площадки для любителей активного отдыха.

— Какие планы на осень?

— Не теряем надежду, что осенью карантин ослабнет, и у нас появится шанс хотя бы под конец сезона провести запланированные ранее мероприятия. Наши клиенты с нетерпением ждут любой шанс, чтобы выйти на природу и наверстать все упущенное за период самоизоляции. Для кого-то из них — это экстрим, новые приключения и эмоции, а для кого-то — образ жизни. Мы всегда рады поддержать этих людей, предоставить нашим друзьям-любителям приключений лучшие маршруты, показать самые красивые места Азербайджана и других регионов.