Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море привел к демонстрации Россией бессильной злобы в адрес Запада. По существу, в ответ на агрессивное поведение России на внешнеполитической арене Запад продемонстрировал военные мускулы, на что Москва смогла только огрызнуться.

В свете поливания грязью Запада после этого инцидента кремлевская пропаганда продемонстрировала свою истинную сущность, в частности в приверженности политике двойных стандартов. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir заявила, что западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него огромные ресурсы.

«Что касается нынешнего положения в Косове, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином [премьер-министром] Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение — полный провал», — заявила газете Захарова.

По большому счету если заменить в словах Захаровой название Косово на Карабах, то же самое Кремль мог бы утверждать и по отношению сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. На протяжении 30 лет в Карабахе процветал преступный режим, созданный путем военной агрессии против Азербайджана и совершения политики этнических чисток. Изгнав азербайджанцев из оккупированных территорий, созданный Ереваном марионеточный режим наживался путем грабежа местного населения, культивирования и контрабанды наркотиков, хищнической эксплуатации природных ресурсов и др.

И сейчас, судя по многочисленным инцидентам на всем восстановленном участке азербайджано-иранской границы, становится ясно, что в прошлом через оккупированные территории Азербайджана был налажен наркотрафик.

Если продолжить мысли Захаровой по обвинению Запада в создании Косова и последующих процессах, то западные страны должны идентично винить Россию как заинтересованную сторону в деле ослабления Азербайджана и Армении путем разжигания нагорно-карабахского конфликта. Однако практика показала, что, несмотря на огромные усилия России, Азербайджан в силу ряда ключевых факторов оказался в состоянии вести независимый внешнеполитический курс и развивать сильную экономику. И в один прекрасный день в Кремле пришли к мнению, что нагорно-карабахский конфликт стал помехой для самой России, которая ныне не в состоянии управлять карабахским вопросом. А победоносная 44-дневная война в корне изменила весь геополитический расклад на Южном Кавказе. Да, Россия смогла ввести в Карабах миротворцев, чтобы сохранить свои пошатнувшиеся позиции, но и этот фактор еще не закрепляет за Кремлем роль основного игрока, который он уступил уже Турции.

Однако в противостоянии Запада и России мы не видим объективного подхода к Азербайджану. Для Запада по-прежнему в приоритете остается Армения – страна, совершившая военную агрессию против Азербайджана и цинично игнорирующая соответствующие резолюции СБ ООН. Ведь двойные стандарты такие нестандартные…