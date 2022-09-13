Итальянская актриса Джина Лоллобриджида перенесла операцию после смещенного перелома бедра и будет участвовать в парламентских выборах 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актрисы Антонио Ингройю.

По словам Ингройи, 95-летняя Лоллобриджида чувствует себя хорошо и подтверждает свою кандидатуру от списка «Суверенная и народная Италия». Адвокат подчеркнул, что это единственная политическая сила, которая возражает против санкций в отношении России. Ингройя также баллотируется от этого объединения.

Юрист также заверил, что если его представители пройдут в парламент, то они будут добиваться отмены санкций и прекращения оказания военной помощи Украине.

Адвокат Ингройя в прошлом был прокурором-следователем, в последние годы он посвятил себя адвокатской деятельности и с ноября 2021 года представляет интересы Лоллобриджиды, которую и убедил баллотироваться в парламент.

О том, что Лоллобриджида была госпитализирована после падения дома, стало известно 12 сентября.