В Азербайджане выявлено еще 854 случая заражения коронавирусом, 1569 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 613 059 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 591 724 человека вылечились, 8 257 скончались, число активных больных — 13 078.

За прошедшие сутки проведен 11 462 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 5 788 891.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 494 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 952, вторую дозу получили 3 468, бустерную дозу – 21 074 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 152 952, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 150 711, вторую дозу получили 4 653 005, бустерную дозу – 1 349 236 человек.