6 марта главы МИД ЕС соберутся на экстренное заседание по Сирии

Экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза по ситуации в Идлибе пройдет 6 марта в Загребе — столице Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел. Мы встретимся 6 марта в Загребе после «Гимниха» (неформальная встреча глав МИД)», — сказал он, поблагодарив хорватское председательство за готовность организовать заседание в короткие сроки. (ТАСС)