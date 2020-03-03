6 марта главы МИД ЕС соберутся на экстренное заседание по Сирии

Экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза по ситуации в Идлибе пройдет 6 марта в Загребе — столице Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел. Мы встретимся 6 марта в Загребе после «Гимниха» (неформальная встреча глав МИД)», — сказал он, поблагодарив хорватское председательство за готовность организовать заседание в короткие сроки. (ТАСС)

| 2020-03-03T00:31:02+00:00 3 марта 2020, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss