Лидеры оппозиции объявили 5 октября днем, до которого действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслирует местный телеканал 24TV.

«Мы должны консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, Никол был отправлен в отставку. Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить», — сказал один из лидеров протестного движения Андраник Теванян.