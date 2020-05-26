300 медиков в Башкирии заразились коронавирусом

Коронавирус выявили у свыше 300 медработников в Башкирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Максима Забелина.

По его словам, местный минздрав совместно с Фондом социального страхования ведет реестр данных медиков.

«По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу», — уточнил Забелин.

Он отметил, что члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для выплат заболевшим медицинским работникам.

В настоящее время в Башкирии зафиксирован 2851 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. В стационарах республики на лечении состоят 846 человек, 39 из них в тяжелом состоянии, 7 подключены к ИВЛ.

По данным на 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.