Украинские военные 7 марта смогли уничтожить 30 российских вертолетов, базировавшихся на аэродроме Чернобаевка вблизи Херсона благодаря наводке украинцев через чат-бот. Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашей Украины! Каждый может помочь Украине выиграть войну и остановить этот кровавый российский террор. Вы можете воспользоваться ботом, куда можно отправить информацию о враге: @stop_russian_war_bot», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что содействие рядовых граждан поможет ВСУ быстрее выбить оккупантов из Украины.

«Именно благодаря вашим данным, полученным через бот, наша морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожено 30 вертолетов врага, живая сила и техника! Детализируйте ваши находки. Обязательно добавляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению», – уточнили в ведомстве. /gordonua.com/