1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал в Facebook населенные пункты в Киевской области с запада и востока от столицы, контроль над которыми вернулся к ВСУ.

«Подразделениями Вооруженных сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое (видимо, речь идет о старом названии. – «ГОРДОН»), Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная», – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ уведомил о взятии под контроль после ухода противника населенных пунктов Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Первая группа освобожденных населенных пунктов находится с западной стороны Киева, вторая – с восточной.

«Для обеспечения отхода своих подразделений противник производит минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию», – объяснили украинские военные.

Они прогнозируют, что после перегруппировки российские оккупанты могут сосредоточиться на наступательной операции в восточной операционной зоне. (gordonua.com)