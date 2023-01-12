«Саммит мира», который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. Об этом турецкому агентству «Анадолу» сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам саммит должен пройти в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля», — сказал он.

Посол назвал войну в Украине «борьбой за выживание, независимость и суверенитет» Киева. При этом он отметил, что украинские власти готовы к миру, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите «Большой двадцатки» 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта.

При этом он оценил усилия Анкары для достижения мира. «Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации»,- сказал Боднар.