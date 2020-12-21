20 стран закрыли сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Почти два десятка стран, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Британией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса.
Мутацию обнаружили в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом
Авиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Финляндия и Хорватия.
На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады, Израиля и Аргентины. Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщали, что следят за обстановкой в Великобритании, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.