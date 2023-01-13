Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга 19 января, американские законодатели должны принять оперативные меры по его повышению. Об этом говорится в письме, направленном в пятницу спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти американским министром финансов Джанет Йеллен.

«Пишу, чтобы проинформировать вас о том, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом», — отмечается в документе. «Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов», — подчеркивается в документе. (ТАСС)