У российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции Европейского Союза 1 марта, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту. Об этом пишет Forbes со ссылкой на трех источников в яхтенной индустрии. Речь идет о яхте Dilbar стоимостью почти $600 млн.

Как пишет издание, она была конфискована немецкими властями в городе Гамбург.

Корабль находился на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября прошлого года для переоборудования. Источники сообщили, что правительство Германии заморозило этот актив российского бизнесмена и что, вероятно, в результате сотрудники Blohm+Voss, работавшие с переоборудованием, прекратили работу над яхтой.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев, пишет издание.

Компания назвала ее «одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий». При водоизмещении 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости. Ее экипаж состоит из 96 человек. У Dilbar самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Яхта может вместить до 24 человек в 12 люксовых каютах.