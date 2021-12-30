Новый кабинет министров Нидерландов сможет начать свою работу с 10 января 2022 года. Соответствующее заявление распространило в четверг правительство страны.

В новом кабинете будет 20 министров и 9 статс-секретарей. Ожидается, что Марк Рютте, находящийся у власти с 2010 года и возглавляющий Народную партию за свободу и демократию (НПСД), останется на посту премьер-министра. В течение первой недели после Нового года он проведет беседы с каждым из претендентов на пост министра или статс-секретаря, после чего 10 января новое правительство сможет приступить к исполнению своих обязанностей. (ТАСС)