10 военнослужащих Высшей военной школы стали шехидами в Отечественной войне

Наряду с офицерско-преподавательским, командирским составом Высшей военной школы в Отечественной войне участвовали и курсанты 4-го курса этого учебного заведения.

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева, генерал-майор Физули Салахов.

По его словам, из примерно 600 военнослужащих школы, участвовавших в Отечественной войне, 10 человек погибли, а 23 получили ранения различной степени тяжести: «Из ставших шехидами 5 человек – офицеры-преподаватели, а 5 – младшие лейтенанты, отправленные на войну с 4-го курса. Шехид полковник Нудиралиев Заур Исмаил оглу удостоен звания «Герой Отечественной войны».