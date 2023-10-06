Во вторник, 10 октября, состоится 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый «Рамштайн», для участия в котором в Брюссель приедут глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США. «Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун отправятся в Брюссель, Бельгия, 10 октября, чтобы провести лично заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это будет 16-е заседание UDCG (Ukraine Defense Contact Group) после того, как министр Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Пентагона и председатель Комитета присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине и поддержку со стороны международного сообщества для обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории. (УНИАН)