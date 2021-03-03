1% за обналичку – вот уже четыре года мы платим незаконный налог

С 2017 года в Азербайджане применяется налог на обналичивание денег в размере 1% от суммы. Любой индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо при обналичивании средств платит этот 1-процентный налог, что в целом незаконно, сказал # юрист и финансист, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов.

В начале того же 2017 года наш собеседник выступил с тем, что закон, по которому взыскивается эта плата, абсолютно безоснователен и абсурден. В этой связи Гасанов привел аж шесть оснований.

Во-первых, говорит он, согласно статье 73 Конституции АР субъекты обязаны платить налоги, установленные законом. В статье 12 Налогового Кодекса (НК) перечислены основания, когда налог следует считать установленным. Сие означает необходимость четко установить субъект налогообложения, т.е. кто платит налог, объекты и пр. Однако законодательный акт, определяющий все виды налогов в нашей стране с порядком их исчисления и уплаты, умалчивает это применительно к упомянутому налогу. В документе говорится, что этот налог подлежит уплате. Но в отличие от прочих налогов отсутствует необходимая конкретика. «Он, скажем так, недостаточно правильно определен», — заметил собеседник.

Во-вторых, этот налог удерживается у источника. Т.е. при обналичивании денег банк тут же забирает этот процент у предпринимателя и перечисляет государству. Но согласно тому же НК, налог у источника может удерживаться либо с дохода, либо же с прибыли, а в данном случае речь просто о деньгах на банковском счете. Предприниматель, компания заработали сумму, а значит с нее уже уплачен налог либо подоходный, либо же на прибыль. И вот когда он идет в банк просто обналичить деньги — налог удерживаться не может.

В-третьих, налог этот несправедливый, а согласно НК все налоги должны быть справедливыми. Ведь Центробанк, эмитирующий наличные деньги, в любом случае продает наличность банкам. Когда банки получают у ЦБА наличность, они платят комиссионные, и по этой причине удерживают комиссионные сами, когда мы снимаем деньги со счета. Получается, что деньги уже удержали и в довесок удерживают еще и налог. В-четвертых, упомянутый налог носит дискриминационный характер, поскольку касается только бизнеса, а физические лица его не платят. А ведь согласно НК, налоги не могут носить дискриминационный характер.

В-пятых, этот налог является явным примером двойного налогообложения, а это противоречит статье 3.5 НК, поскольку с одного и того же дохода либо прибыли налог удерживается дважды – когда заработаны деньги, и когда они обналичены. Наконец, шестое основание — налог экономически не обоснован, хотя согласно НК это непременное условие. Экономическая обоснованность предполагает, что налог удерживается либо с дохода, либо расхода или же имущества. Т.е. любой налог всегда обосновывается экономически. Скажем, с зарплаты удерживается подоходный налог, либо же с компании удерживается налог на прибыль, или удерживается НДС с расхода на покупку чего-либо. Существует налог на землю, имущество. С этой точки зрения, суть налога на обналичивание средств просто не понятна. Есть масса прочих причин, по которым упомянутый налог можно считать необоснованным. Чтобы доказать эту нелепость, эксперт инициировал многолетнее судебное разбирательство:

«Будучи ко всему прочему индивидуальным предпринимателем, в 2016 году я обналичил деньги, с которых удержали 5 манатов 91 гяпик. Тут же обратился в действовавшее тогда Министерство налогов с требованием вернуть эти деньги, поскольку налог незаконный, в чем мне, естественно, было отказано. Подал в суд, конечно же, не для того, чтобы мне эти деньги вернули, но чтобы доказать незаконность этого налога и обратить на это внимание общества, поскольку нельзя принимать такие волюнтаристские решения, как это сделало в свое время бывшее руководство Минналогов, — рассказал собеседник, —

Мой иск рассматривали три года – два раза в суде первой инстанции, Первом бакинском административно-экономическом суде, пять раз его рассматривали в Апелляционном суде, и пять раз в Верховном суде. Все судебные инстанции перекладывали друг на друга. Суд первой инстанции даже удовлетворил иск, посчитав налог незаконным, но впоследствии это решение отменил апелляционный суд, и в итоге Верховный суд оставил его решение в силе. В прошлом году подал жалобу в Конституционный суд (КС, — ред.) – ведь цель моя изначально состояла именно в этом. Наконец, 5 февраля сего года Палата КС принял определение по этому вопросу.

И хотя в жалобе я подробно аргументирую приведенными выше шестью основаниями – почему этот налог незаконный, противоречит Конституции и Налоговому кодексу — напоминаю, что по НК любое противоречие, сомнение толкуется в пользу налогоплательщика и в данном случае этот принцип не был соблюден – почему –то КС рассмотрел мою жалобу только по первому основанию. Т.е. установлен налог правильным образом или нет.

КС посчитал, что моя жалоба не должна рассматриваться, аргументировав очень коротким обоснованием, мол, все налоги устанавливает парламент и суды, соответственно, применили эту норму. Здесь прослеживается явная уловка. Ведь никто не спорит, что в НК этот налог упоминается. Вопрос состоит в том, правильно ли он установлен? КС это не детализировал и не анализировал».

Но при таком подходе высший орган конституционного правосудия вообще не может рассматривать на соответствие Конституции никакой закон, поскольку любой закон принимает парламент и применяют суды. Однако в полномочиях КС проверять законность законов, а вот как он будет это делать при таком подходе, непонятно. Ведь такое абсолютно противоречит сути Конституционного суда. Суть КС именно в том, чтобы проверять законность законов, однако суд отказался от этого в данном случае. Но самое интересное – во втором пункте своего определения по обсуждаемой проблеме, КС сообщил, что для рассмотрения поднятых Гасановым вопросов орган конституционного правосудия обратился в Милли Меджлис.

«И это вызывает уже недоумение. Ведь если КС видит проблему в поднятом мной вопросе, суду следовало принять к производству жалобу и рассмотреть ее по сути. Но он отказался от этого, и тем не менее почему-то рекомендует парламенту эту жалобу рассмотреть. На самом деле буквально несколько месяцев назад КС уже сделал нечто подобное тоже, кстати, по налоговому вопросу, поступившему по жалобе Akcessbank. Вопрос касался аукционов при обращении взыскания на заложенное имущество — есть ли там налог и кто его платит. Фактически отказавшись рассматривать это, КС послал вопрос на рассмотрение парламента, продолжил юрист, —

Еще летом прошлого года я говорил, что это не подход Конституционного суда. КС не может обращаться в Милли Меджлис, мол, мы считаем, что с этим законом что-то не так и вы там что-то сделайте. Парламент сделает, но в будущем, а ведь речь о действующем законе в его текущей редакции. Общий подход в любом современном правовом государстве такой – законы не Божье слово, их принимают обычные люди, а значит, могут быть противоречия, пробелы и прочее. На то и существует Конституционный суд, чтобы исходя из общих принципов права, Конституции, принципов справедливости, адекватности, баланса, общественных интересов комментировать и толковать соответствующие нормы закона и применять не буквально, а по сути. КС призван объяснять и толковать, а если законы неправильные, отменять их. Но если этот орган будет каждый раз обращаться к парламенту, да, возможны коррективы в будущем, но как в таком случае быть с нарушаемыми здесь и сейчас правами?

И тем не менее я благодарен КС хоть за такое решение в наших условиях. Ведь он мог же не принять никакого решения, как иногда поступает. Но в этом случае обратился в парламент, т.е. вопрос актуализировался, ММ может снова рассмотреть этот налог, пусть даже не в отношении прошлого, но на перспективу».

Кстати, это первый случай в нашей истории, когда под сомнение поставлена законность налога. По свидетельству Гасанова, все современные развитые западные общества и правовые государства прошли этот путь. Они построены на том, что боролись за формирование, развитие и правовое обеспечение налоговой системы. Именно на этом фундаменте строится история формирования британского парламентаризма, борьба за независимость США в 18 веке также началась с противоборства налоговой тирании Британии, заметил собеседник:

«На самом деле большинство стран, та же Англия, Германия построили правовые государства цивильным путем, отстаивая в судах справедливость и адекватность налогов. Надо понимать, что правовые государства и истинную демократию на развитом Западе люди построили не на митингах и баррикадах, но путем неустанной цивильной борьбы за справедливость налогообложения. В тех же США государство создали не люмпены, а несогласные с налогами, которыми их облагала британская корона, крупные плантаторы, собственники.

Наше общество тоже должно пройти этот путь. Мы тогда станем гражданами, когда научимся требовать с государства правильного управления за счет уплаченных нами налогов. Ведь если мы платим, то и налоги должны быть четкими, а люди только тогда становятся гражданами, когда начинают бороться за правильное налогообложение. На самом деле цель моя состояла в том, чтобы вопрос оказался в центре внимания, виновным было стыдно, а общество знало и понимало, что нужно требовать и бороться. Что налог тоже может быть незаконным. В принципе, это все поняли и последнее решение КС я оцениваю, как дань этому пониманию.

Поведение Конституционного суда понятно. Ну не могут там признать незаконным налог, который действует уже четыре года. Тем более, что государство у тысяч бизнесменов удержало этот налог, и в госбюджет поступили десятки миллионов денег. А теперь сказать, что это незаконно и давайте всем все вернем – нереально. Естественно, я не верил в это даже в 2017 году, а тем более сейчас. Понимаю, что КС тоже сложно принять такое решение, но то, что они это сделали в такой форме, де-факто означает: «Да, мы все-таки понимаем, что проблема существует, и потому этот вопрос следует заново рассмотреть»».