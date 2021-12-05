В Азербайджане выявлено еще 1 394 случая заражения коронавирусом, 1 791 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 596 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 564 577 человек вылечились, 7 967 скончались, число активных больных – 23 844.

За последние сутки проведено 11 503, за прошедшее время – 5 602 773 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 339 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 017, вторую дозу получили 4 363, бустерную дозу – 19 959 человек.